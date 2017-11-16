Картину да Вінчі продали за рекордні 450 мільйонів доларів – аукціон Christie’s

Картину художника Леонардо да Вінчі «Рятівник світу» (Salvator Mundi) продали на аукціоні Christie’s за рекордні 450 мільйонів доларів, повідомив аукціон у Twitter.

«Ціна за шедевр Леонардо да Вінчі «Рятівник світу» досягає 450 312 500 доларів, що є світовим рекордом для будь-якого витвору мистецтва, проданого на аукціоні», – йдеться в повідомленні аукціону.

У XVII столітті картиною, на якій зображений Ісус Христос, володів англійський король Карл І. У 1900 році її купив британський колекціонер. На той момент вважалося, що автором полотна є учень Леонардо да Вінчі.

У 1958 році картину продали за 45 британських фунтів стерлінгів. У 2005-му її придбав консорціум мистецьких дилерів за менше, ніж 10 тисяч доларів. Консорціум реставрував картину й визначив, що її автором є художник другої половини XV – початку XVI століття Леонардо да Вінчі.

У 2013 році «Рятівника світу» купив приватним чином російський мільярдер-колекціонер Дмитро Риболовлєв за 127,5 мільйона доларів. Цього разу початкова ставка за картину становила 100 мільйонів доларів. Покупець полотна брав участь в аукціоні телефоном, він вирішив зберегти анонімність.

«Рятівник світу» вважається однією з менше, ніж 20 картин Леонардо да Вінчі, які збереглися до сьогодні.

До цього найдорожчим твором мистецтва, проданим на аукціоні, була картина Пабло Пікассо «Алжирські жінки (Версія О)». Її продали в травні 2015 року за 179 мільйонів доларів. Найдорожчим твором, проданим поза аукціоном, була картина Віллема де Кунінга «Обмін», яку у вересні 2015 року продали за 300 мільйонів доларів.