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16 Листопад 2017, Київ 12:20
Новини | Міжнародні

Картину да Вінчі продали за рекордні 450 мільйонів доларів – аукціон Christie’s

Картина художника Леонардо да Вінчі «Рятівник світу» (Salvator Mundi)

Картину художника Леонардо да Вінчі «Рятівник світу» (Salvator Mundi) продали на аукціоні Christie’s за рекордні 450 мільйонів доларів, повідомив аукціон у Twitter.

«Ціна за шедевр Леонардо да Вінчі «Рятівник світу» досягає 450 312 500 доларів, що є світовим рекордом для будь-якого витвору мистецтва, проданого на аукціоні», – йдеться в повідомленні аукціону.

У XVII столітті картиною, на якій зображений Ісус Христос, володів англійський король Карл І. У 1900 році її купив британський колекціонер. На той момент вважалося, що автором полотна є учень Леонардо да Вінчі.

У 1958 році картину продали за 45 британських фунтів стерлінгів. У 2005-му її придбав консорціум мистецьких дилерів за менше, ніж 10 тисяч доларів. Консорціум реставрував картину й визначив, що її автором є художник другої половини XV – початку XVI століття Леонардо да Вінчі.

У 2013 році «Рятівника світу» купив приватним чином російський мільярдер-колекціонер Дмитро Риболовлєв за 127,5 мільйона доларів. Цього разу початкова ставка за картину становила 100 мільйонів доларів. Покупець полотна брав участь в аукціоні телефоном, він вирішив зберегти анонімність.

«Рятівник світу» вважається однією з менше, ніж 20 картин Леонардо да Вінчі, які збереглися до сьогодні.

До цього найдорожчим твором мистецтва, проданим на аукціоні, була картина Пабло Пікассо «Алжирські жінки (Версія О)». Її продали в травні 2015 року за 179 мільйонів доларів. Найдорожчим твором, проданим поза аукціоном, була картина Віллема де Кунінга «Обмін», яку у вересні 2015 року продали за 300 мільйонів доларів.

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