З 2014 року бойовики «ІД» втратили 95% території в Іраку та Сирії – спецпредставник президента США

З моменту створення антитерористичної коаліції на чолі зі Сполученими Штатами в 2014 році бойовики угруповання «Ісламська держава» втратили 95% території, яку вони контролювали в Іраку та Сирії, повідомив спеціальний представник президента США в коаліції Бретт Макгарк під час зустрічі з союзниками в коаліції в Йордані.

За його словами, більше 7,5 мільйона людей звільнені з-під контролю «Ісламської держави». Крім того, 2,6 мільйона жителів Іраку повернулися у свої домівки після звільнення територій від бойовиків.

«В «ІД» більше немає капіталу, його так званий халіфат руйнується. Вони тікають. Ми сповнені рішучості зробити так, щоб їм ніде було сховатися – від Лівії до Філіппін і до Афганістану», – цитує Макгарка прес-служба Державного департаменту США.

Дипломат додав, що майже вдалося зупинити потік до Сирії так званих іноземних терористів. За словами Макгарка, коаліція розвиває базу даних Інтерполу, яка включає 43 тисячі імен бойовиків, щоб країни-партнери могли їх затримати.

Антитерористична коаліція на чолі з США почала операцію проти угруповання «Ісламська держава» в 2014 році. Коаліція нараховує 74 члени, включно з НАТО, Лігою арабських держав, Європейським союзом та Інтерполом.

В останні місяці «Ісламська держава» втратила контроль над низкою своїх опорних пунктів у Сирії й Іраку.