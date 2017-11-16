Афганістан: через вибух у Кабулі є загиблі та поранені

Щонайменше 11 людей загинули в результаті скоєного смертником вибуху у афганській столиці Кабулі. За даними влади, серед жертв є щонайменше дев’ять поліцейських і двоє мирних жителів. Крім того, щонайменше семеро поліцейських були поранені в результаті вибуху в районі Хаїр-Хана, коли нападник намагався увійти до бенкетної зали, але йому перешкодила поліція.

Згідно з повідомленням, у приміщенні були прихильники регіонального лідера Атти Мохаммеда Нура, що є губернатором північної провінції Балх, відвертим критиком уряду національної єдності президента Ашрафа Гані та лідером етнічної таджицької партії «Ісламське товариство Афганістану». Повідомляється, що самого Нура під час атаки у будівлі не було.

Нур раніше припустив, що може балотуватися на посаду президента на виборах в Афганістані 2019 року.

Відповідальності за атаку поки ніхто на себе не взяв.