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16 Листопад 2017, Київ 15:18
Новини | Міжнародні

Афганістан: через вибух у Кабулі є загиблі та поранені

Сили безпеки після вибуху у Кабулі біля місця, де зібралися прихильники Атти Мохаммеда Нура, 16 листопада 2017 року

Щонайменше 11 людей загинули в результаті скоєного смертником вибуху у афганській столиці Кабулі. За даними влади, серед жертв є щонайменше дев’ять поліцейських і двоє мирних жителів. Крім того, щонайменше семеро поліцейських були поранені в результаті вибуху в районі Хаїр-Хана, коли нападник намагався увійти до бенкетної зали, але йому перешкодила поліція.

Згідно з повідомленням, у приміщенні були прихильники регіонального лідера Атти Мохаммеда Нура, що є губернатором північної провінції Балх, відвертим критиком уряду національної єдності президента Ашрафа Гані та лідером етнічної таджицької партії «Ісламське товариство Афганістану». Повідомляється, що самого Нура під час атаки у будівлі не було.

Нур раніше припустив, що може балотуватися на посаду президента на виборах в Афганістані 2019 року.

Відповідальності за атаку поки ніхто на себе не взяв.

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