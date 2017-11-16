МЗС засуджує рішення окупаційної влади Криму залишити під арештом українського активіста Балуха – Беца

Міністерство закордонних справ України засуджує незаконне рішення російської окупаційної влади Криму залишити під арештом українського активіста Володимира Балуха, повідомила на сторінці у Twitter речниця МЗС Мар’яна Беца.

«Засуджуємо незаконне рішення окупаційної влади Криму залишити під арештом Балуха. Вимагаємо припинити політичні репресії», – написала Беца.

Вона також заявила, що окупаційна влада Криму здійснює тиск на кримських татар.

«Окупант посилює тиск на кримських татар, створює «умови» для примусової депортації. Висловлюємо черговий протест Російській Федерації», – додала речниця.

16 листопада Роздольненський суд Криму відхилив клопотання захисту українського активіста Володимира Балуха і залишив його під арештом. Суддя заявила, що «перебуваючи на свободі, підсудний може сховатися, може чинити тиск на свідків». Сторона захисту вимагала змінити Балуху запобіжний захід, який повідомив про різке погіршення здоров’я.

Напередодні Балуху продовжили термін арешту, таким чином, він залишиться під вартою до 16 січня 2018 року.

У серпні 2017 року суд виніс вирок українському активісту – три роки і сім місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Однак під час розгляду апеляційної скарги вирок Балуху був скасований, і справу відправили на повторний розгляд.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Російські силовики стверджували, що на горищі будинку, де живе Балух, виявили 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Володимира Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір’ї його будинку.