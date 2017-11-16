Російські силовики після обшуку в будинку вчительки кримськотатарської мови забрали її чоловіка – активісти

Російські силовики в окупованому Криму після обшуку в будинку вчительки кримськотатарської мови Ленара Мустафаєва забрали її чоловіка, повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність» на сторінці у Facebook.

«Мустафу Мустафаєва повезли до Севастополя. У відповідь на обурення місцевих жителів, які зібралися біля будинку, силовики, саджаючи його в машину, сказали: «Він сам виявив бажання»…Матері Мустафи Мустафаєва стало зле. Біля будинку залишаються люди, які чекають на ордер, який мають надати силовики», – йдеться в повідомленні.

За даними активістів, Ленара Мустафаєва разом із сином поїхали за машинами силовиків.

Інформації від російських силовиків щодо обшуку і подальших дій немає.

Сьогодні вранці в окупованому Криму російські силовики провели обшук у будинку вчительки кримськотатарської мови, про щ повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Після анексії Криму ФСБ Росії здійснює на півострові регулярні затримання, обшуки і допити незалежних журналістів, кримськотатарських активістів, опозиційних і проукраїнських громадських діячів і представників релігійних меншин. Правозахисники називають ці дії російських силовиків політично мотивованими.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».