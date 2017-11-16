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16 Листопад 2017, Київ 16:50
Новини | Події

НАБУ заявляє про затримання підозрюваного у розкраданні на проекті «Стіна»

Облаштування українсько-російського кордону в Харківській області, червень 2017 року

У Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) заявляють про затримання 15 листопада, ймовірно, причетного до розкрадання у ході реалізації проекту «Стіна».

За даними бюро, затримана особа була пособником у заволодінні бюджетними коштами службовцями Державної прикордонної служби України і керівниками підприємств-генпідрядників.

«Затриманий організував придбання підприємства з ознаками фіктивності та впродовж 2015-2016 років забезпечував через нього переведення у готівку безготівкових коштів, що надходили від генеральних підрядників, залучених службовцями ДПСУ для інженерно-технічного облаштування кордону», – йдеться у повідомленні прес-служби бюро.

За даними слідства, за участю цього підприємства конвертовано у готівку понад 10 мільйонів гривень, якими у подальшому заволоділи «учасники злочинної схеми».

У НАБУ також заявляють, що за результатами проведених обшуків у рамках цієї справи детективи вилучили понад 40 печаток підприємств з ознаками фіктивності, а також декілька сотень тисяч готівки.

У березні 2016 року детективи НАБУ почали розслідування у кримінальному провадженні за фактом розтрати коштів державного бюджету під час реалізації так званого проекту «Стіна». За версією слідства, державі завдано збитків у розмірі понад 16 мільйонів гривень, наразі семеро фігурантів справи арештовані, сумарний розмір визначених судом застав – 25,5 мільйона гривень.

У вересні 2014 року український уряд затвердив запропонований Державною прикордонною службою проект «Стіна». Як повідомив на той час прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк, проект передбачає захисні укріплення у вигляді металевої сітки висотою два метри, також планувалося, що згори буде натягнутий колючий дріт, по деяких частинах якого проведуть електричний струм.

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