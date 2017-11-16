Конкурсна комісія рекомендувала до обрання директором Бюро розслідувань Романа Трубу

Конкурсна комісія на засіданні у четвер більшістю голосів підтримала кандидатуру на посаду директра Державного бюро розслідувань (ДБР) – за Романа Трубу віддали свої голоси 9 представників комісії під час рейтингового голосування.

Також комісія проголосувала за внесення подання про призначення Труби директором ДБР прем'єр-міністру України.

За інформацією з відкритих джерел, Роман Труба є керівником департаменту юридичної компанії «Сектор права». Раніше він очолював управління з розслідування особливо важливих справ ГПУ і був прокурором одного з районів Львівської області.

Конкурсна комісія минулого тижня вирішила провести повторні співбесіди з 19 кандидатами на посади директора Державного бюро розслідувань, першого заступника і заступника директора ДБР.

Директора ДБР призначає на посаду президент за поданням голови уряду, який, своєю чергою, отримує подання від конкурсної комісії.

Формально, Державне бюро розслідувань почало працювати із 1 березня 2016 року. Проте, фактично, ця правоохоронна структура, яка має забрати від Генеральної прокуратури функції досудового слідства, ще не існує.

Згідно із законом про ДБР, новий правоохоронний орган розслідуватиме злочини, що були скоєні правоохоронцями, суддями та високопосадовцями – за винятком справ, підслідних Національному антикорупційному бюро.