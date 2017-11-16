Суд відкрив провадження за позовом Саакашвілі до МВС

Оружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом лідера партії «Рух нових сил», екс-голови Одеської обладміністрації і екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі до Міністерства внутрішніх справ України, до Державної міграційної служби як третьої особи.

Як повідомляє прес-служба суду, призначив судове засідання на 4 грудня.

За повідомленням, позивач просить суд визнати незаконним і недійсним наказ МВС України №715 від 16 серпня 2012 року щодо заяви про прийняття до громадянства України в частині «Під судом і слідством на території іноземних держав не перебуваю».

Крім того, 2 листопада Саакашвілі повідомляв, що захист оскаржив це рішення. А 3 листопада Окружний адміністративний суд Києва повідомив, що відкрив провадження за позовом Саакашвілі до управління ДМСУ Київщини, в якому той просить визнати незаконною «бездіяльність» служби щодо визнання його особою, яка потребує додаткового захисту, а також зобов’язати це управління розглянути його заяву щодо такого статусу, подану ще у вересні до управління ДМСУ Львівщини. Цю справу мають розглянути 12 грудня.

31 жовтня Окружний адміністративний суд Києва повідомив, що відкрив провадження за позовом Саакашвілі проти ГУ ДМСУ у Львівській області, яке раніше вже відмовляло йому в наданні додаткового захисту через неправильно оформлену і подану заяву. Розгляд справи призначений на 30 листопада, за день до закінчення терміну довідки.

Проти Саакашвілі порушена низка кримінальних справ у його рідній Грузії, яка вже тривалий час домагається від України його видачі.

Наприкінці липня президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Міхеїла Саакашвілі, за повідомленнями, через свідоме подання неправдивих відомостей при набутті українського громадянства.