МЗС висловлює протест Росії через обшук у будинку вчительки кримськотатарської мови в Криму

Міністерство закордонних справ України висловило протест Росії через обшук у будинку вчительки кримськотатарської мови Ленари Мустафаєвої, яка живе в селі Пушкіне Совєтського району анексованого Криму.

«Окупант посилює тиск на кримських татар. Створює «умови» для примусової депортації. Висловлюємо черговий протест РФ», – написала спікер МЗС Мар’яна Беца у Twitter.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив у четвер, 16 листопада, що в Совєтському районі Криму в будинку вчительки кримськотатарської мови Ленари Мустафаєвої відбувається обшук.

Активісти громадського об'єднання «Кримська солідарність» повідомили, що після обшуку в будинку вчительки, її чоловіка Мустафу Мустафаєва відвезли до Севастополя.

Очевидець стверджує, що в селі Пушкіне 16 листопада провели два обшуки.

Публічних коментарів російських силовиків з цього приводу поки немає.

Після анексії Росією Криму на півострові ФСБ проводить регулярні затримання, обшуки і допити незалежних журналістів, кримськотатарських активістів, опозиційних і проукраїнських громадських діячів та представників релігійних меншин. Правозахисники називають ці дії російських силовиків політично мотивованими.