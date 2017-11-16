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16 Листопад 2017, Київ 18:20
Новини | Події

МЗС висловлює протест Росії через обшук у будинку вчительки кримськотатарської мови в Криму

Мар’яна Беца

Міністерство закордонних справ України висловило протест Росії через обшук у будинку вчительки кримськотатарської мови Ленари Мустафаєвої, яка живе в селі Пушкіне Совєтського району анексованого Криму.

«Окупант посилює тиск на кримських татар. Створює «умови» для примусової депортації. Висловлюємо черговий протест РФ», – написала спікер МЗС Мар’яна Беца у Twitter.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив у четвер, 16 листопада, що в Совєтському районі Криму в будинку вчительки кримськотатарської мови Ленари Мустафаєвої відбувається обшук.

Активісти громадського об'єднання «Кримська солідарність» повідомили, що після обшуку в будинку вчительки, її чоловіка Мустафу Мустафаєва відвезли до Севастополя.

Очевидець стверджує, що в селі Пушкіне 16 листопада провели два обшуки.

Публічних коментарів російських силовиків з цього приводу поки немає.
Після анексії Росією Криму на півострові ФСБ проводить регулярні затримання, обшуки і допити незалежних журналістів, кримськотатарських активістів, опозиційних і проукраїнських громадських діячів та представників релігійних меншин. Правозахисники називають ці дії російських силовиків політично мотивованими.

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