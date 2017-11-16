У Казахстані вирішили умовно-достроково звільнити засудженого колишнього голову спілки журналістів

Суд у Казахстані задовольнив прохання про умовно-дострокове звільнення колишнього голови Спілки журналістів Казахстану Сеїткази Матаєва, який відбував покарання в шість років позбавлення волі за звинуваченнями в фінансових злочинах.
За рішенням суду, його мають звільнити з-під варти через 15 днів.
У жовтні 2016 року 63-річного нині Сеїткази Матаєва визнали винним в уникненні сплати податків і розтраті державних коштів на суму в сотні тисяч доларів, що були надані спілці для розміщення державного замовлення в засобах інформації. Його засудили до шести років позбавлення волі, пізніше цей термін за амністією скоротили до двох років і восьми місяців.
В цій же справі засудили і його сина, тодішнього керівника приватного агентства «КазТАГ» Асета Матаєва – йому призначили п’ять років позбавлення волі. За повідомленнями, для нього термін, коли він зможе просити про умовно-дострокове звільнення, настане навесні наступного року.
Обидва відкинули висунені їм звинувачення. Правозахисники заявили, що Сеїткази Матаєва переслідували за сфальсифікованими звинуваченнями, щоб помститися за його роботу на чолі Спілки журналістів.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ