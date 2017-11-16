У Казахстані вирішили умовно-достроково звільнити засудженого колишнього голову спілки журналістів

Суд у Казахстані задовольнив прохання про умовно-дострокове звільнення колишнього голови Спілки журналістів Казахстану Сеїткази Матаєва, який відбував покарання в шість років позбавлення волі за звинуваченнями в фінансових злочинах.

За рішенням суду, його мають звільнити з-під варти через 15 днів.

У жовтні 2016 року 63-річного нині Сеїткази Матаєва визнали винним в уникненні сплати податків і розтраті державних коштів на суму в сотні тисяч доларів, що були надані спілці для розміщення державного замовлення в засобах інформації. Його засудили до шести років позбавлення волі, пізніше цей термін за амністією скоротили до двох років і восьми місяців.

В цій же справі засудили і його сина, тодішнього керівника приватного агентства «КазТАГ» Асета Матаєва – йому призначили п’ять років позбавлення волі. За повідомленнями, для нього термін, коли він зможе просити про умовно-дострокове звільнення, настане навесні наступного року.

Обидва відкинули висунені їм звинувачення. Правозахисники заявили, що Сеїткази Матаєва переслідували за сфальсифікованими звинуваченнями, щоб помститися за його роботу на чолі Спілки журналістів.