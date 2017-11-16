Активісти: серед переможців антипремії «Дискримінатор року»-2017 – мер Чернігова

У Міжнародний день толерантності активісти оголосили переможців антипремії «Дискримінатор року»-2017: у «номінації» «Язик мій – ворог мій» за найбільш дискримінаційне висловлювання переміг мер Чернігова Владислав Артошенко.

Він запропонував в Україні ввести демографічну політику, згідно з якою українець, який не народить мінімум трьох дітей – вважатиметься «хворим, або не українцем».

«Цього року сталося «диво» пан Атрошенко єдиний, хто передзвонив нам і сказав, що отримав від нас запрошення, і сказав, що він не приїде. І в нас був дуже цікавий з ним діалог. Він пояснив, що ЗМІ не правильно його зрозуміли, але він додав, що він не вважає за потрібне робити якісь вибачення чи спростування», – розповіла співкоординаторка Коаліції з протидії дискримінації в Україні Ірина Федорович.

У номінація «Реально Г» – за ганебний вчинок, правозахисники відзначили ректора педагогічного інституту імені Драгоманова Віктора Андрющенка. 29 вересня з нагоди Дня вчителя студентів університету замість пар змусили йти на молебень. В університеті тоді пояснили, що участь у молебні була «добровільною».

У номінації «Дискримінація «в законі» – за найбільш небезпечну законодавчу ініціативу, що може призвести до дискримінації, антипремію отримала Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій через протидію ратифікації Стамбульської конвенції в Україні.

«Стамбульська конвенція – той документ, який попереджує і бореться з насиллям щодо жінок і з домашнім насиллям. Цікавий факт, що релігійний аспект саме контекстуально в Україні протидіє тому, щоб цей документ був ухвалений», – зазначив представник Amnesty International Сольдадо Ковалісіді.

Представники Ради Церков висловилися проти ратифікації Стамбульської конвенції, оскільки мають низку термінологічних зауважень.

За словами організаторів антипремії «Дискримінатор року»-2017, усіх 49 номінантів запросили, однак жоден із них на подію не з’явився.

Антипремію «Дискримінатор року» вручають із 2013 року. Минулого року «головними дискримінаторами країни» стали народний депутат Антон Геращенко, Верховна Рада України і сільрада села Лощинівка на Одещині.

Міжнародний день толерантності відзначається 16 листопада в усьому світі. За рішенням ЮНЕСКО його запровадили у 1995 році.