Рада у першому читанні підтримала законопроект про посилення покарання за несплату аліментів

Верховна Рада України 16 листопада 236-ма голосами депутатів ухвалила у першому читанні законопроект, що посилює відповідальність за несплату аліментів.

Законопроектом №7277 пропонується дозволити уповноваженим виконавцям за наявності заборгованості із виплати аліментів до її погашення обмежувати боржника в праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та іншими видами зброї.

Документ також передбачає виконання боржником соцробіт від 120 до 240 годин (якщо борг перевищує суму платежів за 6 місяців).

Йдеться також про обмеження в праві кермування транспортом, якщо це для боржника не основне джерело доходів. Винятком є ситуація, коли боржник використовує транспортний засіб через інвалідність, якщо він проходить військову службу, а також в разі відтермінування у виплаті аліментів.

Законопроектом пропонується тимчасово обмежувати право боржника по аліментах виїжджати за кордон.

Автори законопроекту пропонують передбачити, що в разі несплати аліментів протягом шести місяців той з батьків, з ким проживає дитина, може самостійно ухвалювати рішення про тимчасовий виїзд дитини за кордон (без згоди неплатника аліментів). Така можливість поширюється на поїздки за кордон терміном до одного місяця, або більше, ніж на один місяць – для навчання чи лікування дитини.

За даними Мін’юсту, нині на обліку виконавчої служби перебуває майже 600 тисяч проваджень про примусове стягнення аліментів. У міністерстві заявляли про плани запустити публічний реєстр осіб, які уникають сплати аліментів в інтересах своїх дітей.