Чільний дипломат США попередив про загрозу Росії для Заходу

Чільний посадовець Державного департаменту США заявив, що дії Росії протягом останнього десятиліття засвідчили, що готовність Москви порушувати суверенітет і територіальну цілісність інших держав реальна, а «не просто риторична».

Як заявив директор політичного планування Держдепартаменту Браян Гук на дискусійному форумі щодо Росії в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні, дії Москви під час війни проти Грузії 2008 року і останнім часом проти України є порушенням Статуту ООН і численних статей Хельсінкського Заключного акту.

За його словами, загроза Європі з боку Росії схожа на ту, якої зазнавав Захід у часи Холодної війни.

«Як і в минулому, загроза є скрізь від Балтики до Чорного моря. Росія засвідчила свої можливості і раптовими військовими навчаннями, і масштабними плановими, на кшталт недавніх «Захід-2017». Загроза застосування звичайних сил цілком реальна», – сказав дипломат.

Чільний зовнішньополітичний радник державного секретаря США додав, що, «як і в минулому, Росія грає у гру пропаганди і дезінформації, руйнуючи суспільства, електорат і інституції по всій євроатлантичній спільноті».

Але, наголосив Гук, велика різниця між нинішньою Росією і колишнім Радянським Союзом полягає в тому, що Росії бракує в її діях ідеологічної послідовності. «Але Росія все одно залишається серйозним супротивником», – додав він.

Дипломат навів як приклади порушення Москвою її зобов’язань із часів Холодної війни її війну проти Грузії 2008 року, незаконну анексію українського Криму і підтримку сепаратистів на сході України.

Браян Гук також повторив вимогу США до Росії відновити суверенітет і територіальну цілісність України, перш ніж санкції, накладені проти неї США, а також ЄС, іншими країнами, можуть бути послаблені.

Чільний представник Держдепартаменту закликав союзників у НАТО докласти більше зусиль для підтримки безпеки і стабільності в регіоні. «Загроза колективній безпеці (Заходу), яку становить Росія, очевидна, і ми на обох берегах Атлантики не можемо не зважати на неї», – сказав він.

При цьому, за словами дипломата, такі конфлікти і суперечки, як навколо України, Сирії чи Північної Кореї, можуть стати можливістю для США і Росії співпрацювати задля зменшення напруженості і насильства.

США далі рішуче налаштовані протистояти російській загрозі, але водночас, сказав він, «ми визнаємо, що співпрацювати (з Росією) йде на спільну користь, якщо ця співпраця просуває американські інтереси».

Співпраця з Москвою можлива, але США мають побачити ознаки, що Росія готова «повернутися до менш конфронтаційної позиції» в Європі і на Близькому Сході, заявив директор політичного планування Державного департаменту США Браян Гук.