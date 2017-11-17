Україна – Польща. До ескалації напруження веде популізм – ранковий ефір Радіо Свобода

Подорожчання не зупиниться. Бензин буде по 30 гривень? Зайві гроші. Чому копійка тепер гривню не вбереже? Як зупинити зростання напруження між Україною і Польщею?

На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Юрій Матвійчук і гості студії: директор ВАТ «Консалтингова група А-95» Сергій Куюн і директор ПП «Науково-технічний центр «Псіхея» Сергій Сапегін; член Ради НБУ Тимофій Милованов і експерт із економічних питань Руслан Осипенко; народний депутат України (фракція «Народний фронт») Микола Княжицький і директор Європейської програмної ініціативи Міжнародного фонду «Відродження» Дмитро Шульга.