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17 Листопад 2017, Київ 09:21
Новини | Міжнародні

У Росії в ДТП загинули 15 людей

Фотографія з місця ДТП, Марій-Ел, 16 листопада 2017 року

У російському регіоні Марій-Ел увечері 16 листопада сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинули 15 людей. Ще четверо, серед яких троє дітей, перебувають у тяжкому стані.

У четвер на автошляху Йошкар-Ола – Козьмодемьянск зіткнулися маршрутне таксі Mercedes Sprinter та лісовоз із причепом. За попередніми даними, маршрутка за умов поганої видимості вийшла для обгону на зустрічну смугу, на якій перебував лісовоз.

П’ятниця, 17 листопада, оголошена в республіці Марій-Ел днем жалоби.

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