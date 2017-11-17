До Зімбабве повернувся усунутий Мугабе віце-президент

Колишній віце-президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва, відсторонений минулого тижня з посади за розпорядженням президента Роберта Мугабе, повернувся до країни, повідомляє 17 листопада агентство France-Presse.

Повернення Мнангагви стало можливим після того, як військові фактично взяли ситуацію в Зімбабве під свій контроль, помістивши Мугабе, який править країною майже 40 років, під домашній арешт. Саме відсторонення віце-президента, якого називають одним з можливих наступників Мугабе, стало приводом для втручання армії.

За повідомленнями з Хараре, Мугабе відмовляється покинути свій пост. Він веде переговори з військовими. 16 листопада з'явилася фотографія, на якій 93-річний президент зображений з разом з начальником генерального штабу армії. 17 листопада Мугабе вперше цього тижня з’явився на публіці, це сталося на випускній церемонії в столиці країни Хараре. Про жодні заяви лідера світові інформагенції не повідомляють.

У владній у Зімбабве партії ЗАНУ-ПФ оголосили, що змушуватимуть Мугабе оголосити про відставку. «Якщо він опиратиметься, ми організуємо його звільнення у неділю. Після цього буде імпічмент у вівторок», – цитує інформагенція Reuters слова неназваного партійного високопосадовця.

17 листопада військові заявили про арешт кількох людей з оточення Мугабе. При цьому армійські лідери стверджують, що їхні дії не є переворотом, і не говорять про те, що Мугабе відсторонений від влади.

Представник Держдепартаменту США Дональд Ямамото заявив, що у Вашингтоні сподіваються, що нинішні події стануть «початком нової ери» для Зімбабве. Країни Заходу неодноразово звинувачували Мугабе в порушеннях прав людини і репресії проти політичних опонентів.