65 проектів з різних країн є учасниками конкурсу на створення Меморіалу Небесної сотні – Нищук

65 архітекторів та архітектурних бюро з понад десяти країн світу беруть участь у конкурсі на створення Меморіального комплексу героїв Небесної сотні у Києві, повідомив міністр культури України Євген Нищук.

«Було дуже важливо, щоб той конкурс, який ми зараз проводимо з відбору Меморіалу героїв Небесної сотні та музею Революції гідності відбувся якомога ширше, прозоріше, більш відкрито. У терміни, коли треба було подавати заявки, ми отримали близько 65 заявок від 12 країн світу, серед яких і Україна», – повідомив Нищук.

За його словами, 18 листопада міжнародне журі, родини героїв Небесної сотні, учасники Революції гідності ознайомляться з їхніми проектами.

Конкурс проходить у двох номінаціях – «Меморіал Героям» та «Музей Революції гідності». 20 лютого 2018 року буде визначений переможець конкурсу у номінації «Меморіал Героям», 26 червня – у номінації «Музей Революції гідності». Процедуру конкурсу проводить міжнародне бюро Phase Eins (Німеччина), яке виграло міжнародний тендер та яке відоме у світі в сфері організації архітектурних конкурсів, зазначив Нищук.

У лютому 2017 року КМДА виділила понад гектар землі на Алеї героїв Небесної сотні й дозволила розробляти проект з побудови там «Національного меморіального комплексу героїв Небесної сотні – Музею Революції гідності».

21 листопада 2013 року в Україні почалися акції протесту, відомі як Євромайдан, які також згодом назвали Революцією гідності. Всього, за даними Генпрокуратури, під час Майдану постраждали понад 2 тисячі людей, 104 з них загинули. Найбільше активістів загинули у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею.