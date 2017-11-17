З початку року в Україні через сексуальне насильство потерпіли понад 4,5 тисячі дітей – поліція

З початку року в Україні зареєстрували понад 4300 кримінальних проваджень за заявами про сексуальне насильство щодо дітей, повідомив заступник голови Нацполіції Костянтин Бушуєв. За його словами, йдеться про 4700 постраждалих дітей.

«Від дітей надійшло близько 1200 заяв. І це фактично 10 відсотків від загальної кількості повідомлень про насильство щодо дітей. Тобто діти самі ініціювали дзвінок. Ця динаміка має позитивну тенденцію. Якщо минулого року це було близько 6% від загальної кількості, то цього року вже 9%. Тобто діти стали частіше звертатися», – сказав Бушуєв.

Він уточнив, що 70 відсотків потерпілих дітей від сексуального насилля чи експлуатації є жертвами тих людей, які входять до їхнього кола довіри.

«1511 дітей стали жертвами тяжких та особливо тяжких злочинів, серед них – 73 вбивства та 164 факти зґвалтувань або насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним шляхом», – повідомив Бушуєв.

Крім того, в середньому близько 25 дітей щодня йдуть з дому, додав представник поліції.

Водночас Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба зазначив, що сьогодні об’єктом сексуального злочину стають діти 10-12-річного віку.

18 листопада 2015 року було започатковано Європейський день захисту дітей від сексуального насильства та сексуальної експлуатації.