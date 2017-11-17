НАЗК внесло припис про порушення антикорупційного законодавства Кличку

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло припис про порушення антикорупційного законодавства меру Києва Віталію Кличку.

Як повідомляє прес-служба агентства на своїй сторінці у Facebook, припис винесли черезпорушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання і врегулювання конфлікту інтересів

У НАЗК уточнюють, що йдеться про порушення начальником управління з питань запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого органу Київської міськради Сергієм Красюком, який не передав належні йому корпоративні права в управління іншій особі протягом 30 днів після призначення на посаду.

Кличко наразі не коментував це повідомлення НАЗК.

З червня 2015 року Кличко очолює КМДА.