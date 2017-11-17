У Росії розкритикували зміни до закону про статус ветеранів в Україні

У Росії розкритикували зміни до закону про статус ветеранів війни, що були ухвалені нещодавно в Україні, але ще не набули чинності.

У Міністерстві закордонних справ України «з жалем» відзначили, що з дотеперішнього тексту закону цілком вилучили згадки про радянсько-російський термін «Велика Вітчизняна війна», замінивши його на Другу світову війну. «Це кричущий вияв політики київської влади (так у Росії називають владу України – ред.), спрямованої на насильне стирання історичного майбутнього своєї власної країни. Серед інших таких кроків – демонтаж пам’ятників, масове перейменування вулиць і населених пунктів, заборона «георгіївських стрічок», – заявили в російському міністерстві.

Там також звернули увагу, що новий закон прирівнює ветеранів і героїв «Великої Вітчизняної війни» і учасників Майдану. «Все це є образою пам’яті загиблих у часи Великої Вітчизняної війни, які захищали свою Батьківщину, свої домівки й родини, а також неповагою до ветеранів, які живуть нині», – заявили в Москві, але не пояснили, чому саме.

Верховна Рада України 14 листопада ухвалила закон «Про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту». Серед іншого, цей законодавчий акт має на меті поширити статус учасників бойових дій, серед яких нині є і учасники Другої світової війни, також на осіб, які під час подій Революції гідності зазнали тілесних ушкоджень, що не призвели до інвалідності (ті, чиї ушкодження призвели до інвалідності, вже чинним законом прирівняні до інвалідів війни). Таким особам також встановлено окремий новий статус потерпілих учасників Революції гідності. Дія цих змін не поширюється на силовиків, які потерпіли тоді під час виконання службових обов’язків.

Крім того, в тексті закону, вперше ухваленого ще 1993 року, радянсько-російський термін «Велика Вітчизняна війна», що позначає радянсько-німецьку війну 1941–45 років, замінено на ширший термін «Друга світова війна», яка для України почалася ще 1939 року після радянсько-нацистських домовленостей про поділ тодішньої території Польщі.

17 листопада цей закон підписав голова Верховної Ради України, його передали на підпис президентові України.

У Росії, де культ «Перемоги у Великій Вітчизняній війні» з його атрибутикою запроваджений на державному рівні, різко критикують кроки післярадянських країн, спрямовані на відхід від таких позицій.

В Україні з 2015 року діє закон «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», за яким були демонтовані пам’ятники діячам таких режимів і змінені назви, пов’язані з цими режимами, а також заборонена їхня символіка. Окремим законом уже у травні 2017 року була заборонена й насаджувана Москвою «георгіївська стрічка», яка стала символом нинішньої гібридної агресії Росії проти України.