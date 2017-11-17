ГПУ викликає Януковича на допит 22 листопада у справі про захоплення держвлади

Генеральна прокуратура викликає колишнього президента Україна Віктора Януковича на допит у справі про захоплення державної влади на 22 листопада.

Як повідомлення прес-служби ГПУ, відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу, Янукович викликається на 22 листопада до слідчого для проведення слідчих і інших процесуальних дій як підозрюваного у кримінальному провадженні за фактом захоплення державної влади, у тому числі шляхом зміни Конституції й ухвалення Конституційним судом неправосудних рішень.

Також фігурантом цієї справи є екс-міністр юстиції Олександр Лавринович.

Конституційний суд України 2010 року визнав неконституційною політреформу 2004 року, що внесла зміни до Основного закону, і визнав її нечинною. Це рішення означало повернення країни до президентсько-парламентської форми правління з відновленням частини втрачених повноважень президента. Але, всупереч конституційній вимозі, що вносити зміни до Основного закону може тільки Верховна Рада України, тоді, по суті, саме рішення КСУ фактично повернуло дію Конституції 1996 року і скасувало політреформу 2004 року – без участі єдиного уповноваженого на це органу, парламенту.

Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану.

Екс-президент України, що втік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає.