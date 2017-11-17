У Косові засудили чотирьох опозиціонерів за минулорічний обстріл будівлі парламенту

Суд у Косові засудив чотирьох діячів опозиції, серед них депутата парламенту, до позбавлення волі на терміни від двох до восьми років за участь у минулорічному обстрілі будівлі парламенту у столиці Приштині з протитанкового гранатомета.

Найбільший, восьмирічний термін отримав депутат від опозиційної ультранаціоналістичної партії «Vetëvendosje!» («Самовизначення!»), яка взяла на себе відповідальність за обстріл, Фрашер Краснічі.

Інші троє засуджених теж пов’язані з цією партією, яка має в парламенті Косова 32 місця зі 120.

П’ятий відповідач у цій справі помер рік тому, перебуваючи під арештом. Його смерть визнали самогубством, але партія стверджує, що того задушили.

Напад на будівлю парламенту Косова стався 4 серпня 2016 року. Двоє мотоциклістів, проїжджаючи поруч, вистрелили в неї з гранатомета. Люди не потерпіли, будівля була легко пошкоджена.

За словами правоохоронців, напад мав на меті зірвати голосування в парламенті щодо ратифікації угоди про кордон із сусідньою Чорногорією. Ратифікація цієї угоди, якої Косово досі не здійснило, є однією з передумов для отримання його громадянами безвізового режиму з Європейським союзом. Партія «Самовизначення» виступає проти цієї угоди, стверджуючи, що в ній ідеться про те, щоб «віддати» Чорногорії частину території Косова.

Також вони влаштовують протести проти збільшення прав самоврядування переважно сербських за населенням районів Косова за теж досі не ратифікованою домовленістю з Сербією, укладеною за посередництва ЄС. Обидві угоди вирішально важливі для добрих відносин Косова з Євросоюзом.

Депутати від партії «Vetëvendosje!» в парламенті багато разів зривали засідання законодавчого органу з застосуванням подразливого газу, а її прихильники мітингували на вулицях, виступаючи проти схвалення цих угод.