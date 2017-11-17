Суд продовжив термін тримання Єфремова під вартою – адвокат

Старобільський районний суд Луганської області продовжив термін тримання під вартою колишнього голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова. Про це повідомляється на сторінці у Facebook Єфремова з посиланням на адвоката Андрія Смирнова.

Захист, серед іншого, наголошує на недопустимості автоматичного продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, обґрунтовуючи це лише тяжкістю можливого покарання.

Генеральна прокуратура України 4 січня направила до суду обвинувальний акт стосовно Єфремова. Його обвинувачують в організації захоплення будівлі Луганської ОДА; у пособництві в захопленні Управління СБУ в Луганській області; у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України; в організаційному сприянні створенню та діяльності угруповання «ЛНР»; державній зраді.

Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня. 13 січня 2017 року Єфремова із Києва конвоювали до Старобільська, де він і нині перебуває під арештом.