У Чехії тисячі людей згадали початок Оксамитової революції 1989 року

Чехія традиційно відзначила початок Оксамитової революції, що спричинила падіння комуністичного режиму в тодішній Чехословаччині. Тисячі людей прийшли у столиці Празі на щорічний вуличний «Фестиваль свободи», щоб пригадати важливі моменти з історії та звернути увагу на сучасні проблеми.

Від самого ранку біля пам’ятних дощок, що пригадують про події 17 листопада 1989 року в цілому місті, почали збиратися пересічні люди, політики, культурні діячі. Святкові заходи символічно відбулися й у районі Альбертов, звідки празькі студенти в 1939 році цього ж дня почали протестну ходу проти нацистської окупації і були страчені.

Із нагоди 28-ї річниці початку Оксамитової революції в місті провели багато різноманітних акцій політичного та культурного спрямування. Містом пройшла, зокрема, сатирична хода масок.

Увечері на центральній Вацлавській площі відбувся щорічний «Концерт для майбутнього», де серед музичних гуртів також мали змогу виступити троє з кандидатів на посаду президента Чехії на майбутніх виборах у лютому 2018 року.

Чинний голова держави Мілош Земан, який теж кандидує і наразі має найбільшу підтримку, не взяв участі у святкуваннях. Речник президента Їржі Овчачек наголосив, що «президент приділить цій події тиху згадку». «Він не буде брати участі в якихось кампаніях і використовувати цю знаменну річницю для політичних виступів», – додав речник.

Пам’ять жертв тоталітарних режимів вшанували також в інших містах Чехії, зокрема у Зліні, Оломоуці, Чеських Будейовицях та інших.

17 листопада в Чехії як державне свято відзначається День боротьби за свободу і демократію. Воно вшановує пам’ять чеських студентів, страчених цього дня 1939 року нацистськими окупантами за протест проти окупації (саме тому цей же день проголошений Міжнародним днем студентства), а також студентські демонстрації, які відбулися цього ж дня 1989 року у Празі й Братиславі і жорстокий розгін яких призвів до Оксамитової революції.