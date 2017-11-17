На Дніпропетровщині поховали льотчиків, загиблих під час Другої світової у збитому унікальному літаку

На Дніпропетровщині в селі Дніпрово-Кам’янка Верхньодніпровського району поховали льотчиків радянського літака-штурмовика Іл-2, загиблих 74 роки тому, в часи Другої світової війни, повідомив Радіо Свобода керівник пошукової громадської організації «Пошук-Дніпро» Андрій Біжко.

За його словами, рештки літака і останки двох членів екіпажу – командира та стрільця – пошуковці виявили у ході польової експедиції ще 2016 року. Майже півтора року пішло на пошук архівних даних і ідентифікацію воїнів.

Як розповів Андрій Біжко, у жовтні 1943 року на межі Дніпропетровської та Кіровоградської області йшли бої за визволення України від нацистської окупації. Встановлено, що літак був озброєний авіаційною гарматою НС-37 збільшеної потужності. На той момент це були літаки експериментальної серії. У невеликій кількості їх було передано у війська на бойові випробування. Завдяки унікальності знайденого літака стало можливим визначити імена льотчиків, розповів Андрій Біжко.

«Треба було довести належність цього екіпажу саме цьому літакові архівно-документальними даними, робота зайняла рік. У штурмовій авіації першого механізованого корпусу, який брав участь у звільненні Дніпропетровщини, брали участь підрозділи, у яких були літаки з гарматами НС-37. Їх було дуже небагато, в кожному полку – одна одиниця, це були експериментальні моделі. Ці гармати й і літаки були засекречені. Цей літак збили німці в цьому районі 16 жовтня 1943 року. Машина перевернулась, ударилась кабіною. Номери гармати і літака знайшли, таким чином ідентифікували екіпаж. Ми знайшли останки пілота, молодшого лейтенанта Сергія Вєтрова і стрільця, сержанта Сергія Канкіна. Сьогодні ми поховали хлопців», – сказав Андрій Біжко.

Обом загиблим бійцям було по 21 року. Їхні родичі, які мешкають в Росії, в Москві та Уфі, були поінформовані про поховання, але не приїхали.

Як повідомив керівник громадської організації «Пошук-Дніпро», пошукова робота в тому районі триватиме й далі.

«Триває пошукова робота, зараз у нас у розробці ще три літаки. Вони були збиті в тому районі», – повідомив Біжко.

Раніше на Дніпропетровщині, у селі Зелене Поле Криворізького району перепоховали останки 63 солдатів армії СРСР, які загинули в роки Другої світової війни. У цій же місцевості були виявлені останки 10 солдатів Вермахту, їх передали німецькій стороні.