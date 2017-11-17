Статуя чабана з Одещини увійшла до Книги рекордів Гіннеса – Паларієв

Статую чабана, встановлену в селі Фрумушика-Нова, що в Тарутинському районі на Одещині, експерти Книги рекордів Гіннеса визнали найвищою у світі статуєю чабана, повідомив Радіо Свобода засновник туристично-етнографічного комплексу у Фрумушиці-Новій Олександр Паларієв.

Висота статуї чабана, вдягненого в бурку, папаху і з палицею-герлигою в руках, становить 16,43 метра. Її виконано вручну з використанням 152 кубометрів лабрадориту.

У такий спосіб Олександр Паларієв розповів, що хотів віддати шану праці вівчарів, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Вівчарське господарство Паларієва вважається одним із найбільших у Європі.

Статую чабана було встановлено рік тому. Процедура підтвердження рекорду з боку Guinness World Records тривала довгий час. Зокрема, було проведено кілька геодезичних зйомок.