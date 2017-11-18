Один військовий загинув, двоє постраждали минулої доби на Донбасі – штаб АТО

У штабі АТО заявляють, що у зоні бойових дій на Донбасі через обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків один український військовослужбовець загинув, один був поранений та ще один зазнав бойової травми. Як йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО, усього минулої доби бойовики стріляли 25 разів.

«Особливо активізувався ворог на луганському напрямку. Тут зі 120та 82-міліметрових мінометів бойовики вели вогонь по оборонцях Трьохізбенки. Неодноразово з таких же видів мінометів та гранатометів російські найманці обстрілювали захисників Троїцького і Луганського. 11 мін калібру 120 міліметри було випущено неподалік Новозванівки, а з піхотного озброєння обстріляно наші позиції біля Станиці Луганської, Новолуганського, Світлодарська та двічі Золотого», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, під обстріли також потрапили території біля Павлополя, Авдіївки та Мар’їнки.

Українська сторона відповідала на збройні провокації бойовиків 15 разів, додали у штабі.

В угрупованні «ДНР» заявили, що українські військові випустили в бік захоплених бойовиками території понад 500 боєприпасів, луганські сепаратисти стверджують, що минулої доби українська сторона 12 разів стріляла в бік підконтрольних угрупованню «ЛНР» територій.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.