У столиці Зімбабве відбудеться мітинг на підтримку відставки Мугабе

У столиці Зімбабве Хараре 18 листопада очікується мітинг на підтримку захоплення військовими влади та відставки президента Роберта Мугабе. Військові дозволили акцію, але закликали до мирного її проведення.

15 листопада військові Зімбабве захопили владу в результаті перевороту, взявши 93-річного Мугабе під домашній арешт і затримавши декотрих його союзників. За попередніми даними, Мугабе, який був при владі у Зімбабве майже чотири десятиліття, відмовляється покидати посаду президента.

Країни Заходу неодноразово звинувачували Мугабе в порушеннях прав людини і репресіях проти політичних опонентів.