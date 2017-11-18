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18 Листопад 2017, Київ 12:20
Новини | Події

Помер український фотохудожник Василь Пилип’юк

Вранці 18 листопада у віці 67 років помер відомий український фотохудожник, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Василь Пилип’юк, про це повідомили його рідні на сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленням, Василь Пилип’юк помер, коли повертався вранці з Києва до Львова.

«Під час зупинки неподалік міста Рівного раптово втратив свідомість. Швидка допомога доставила його до реанімації. Діагноз – інсульт. Між 6 і 7-ою ранку пішов з життя», – повідомили рідні.

Василь Пилип’юк у 1993 році став лауреатом Національної премії імені Тараса Шевченка, входив до Міжнародної федерації фотомистецтва (FIAP), був завідувачем кафедри фотомистецтва Київського університету культури і мистецтв та професором Львівської академії мистецтв. Три роки був особистим фотографом першого президента України Леоніда Кравчука. Пилип’юк був учасником численних фотовиставок, автором близько сотні фотоальбомів.

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