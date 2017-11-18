Український консул зустрівся із затриманим в Білорусі журналістом «Українського радіо» – посол

Український консул зустрівся у Мінську із затриманим в Білорусі журналістом «Українського радіо» Павлом Шаройком, повідомив телеканалу «112 Україна» посол України в Білорусі Ігор Кизим.

«Відразу, як нам повідомили про це, ми направили відповідну ноту щодо доступу до затриманого. Цей допуск був наданий, наш консул зустрічався з Шаройком, щоб з’ясувати, в яких умовах він знаходиться, і щоб він на них не скаржився. Потім відбулася зустріч нашого консула з дружиною Шаройка і адвокатом», – повідомив посол.

За його словами, журналіст перебуває в слідчому ізоляторі КДБ Білорусі в Мінську.

«Після затримання були названі причини – це звинувачення в шпигунстві згідно з КК Білорусі», – додав Кизим.

Білоруська сторона поки не надала офіційного коментаря за фактом затримання українця.

За попередніми даними, Павла Шаройка, власного кореспондента «Українського радіо» в Білорусі, затримали 25 жовтня в Мінську після проведення в його помешканні обшуку за звинуваченням у «шпигунстві». У Міністерстві закордонних справ України заявили, що вживають заходів для захисту прав Шаройка, а Національна спілка журналістів України оприлюднила вимогу про його негайне звільнення.