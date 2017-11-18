Польські прикордонники не пропустили в країну секретаря комісії з увічнення воїнів і жертв репресій Шеремету

Польські прикордонники не пропустили в суботу секретаря Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, пам’яті учасників жертв війни та політичних репресій Святослава Шеремету до Польщі. Про це Радіо Свобода повідомив сам Святослав Шеремета.

Він зазначив, що причини недопуску йому не повідомили. Водночас, за його словами, прикордонник зауважив, що термін заборони на в’їзд до Польщі – 1 рік, а німецьку візу, за якою Шеремета намагався перетнути кордон, буде анульовано.

«Спершу мене на польському кордоні у пункті перетину «Медика» польський прикордонник попросив відійти і почекати старшого зміни. Автобус з групою, з якою я їхав, пропустили у Польщу. Мій паспорт забрали і зараз я очікую у залі. Ніхто не повідомив мені, чому мене не пропустили», – заявив Шеремета.

Він повідомив, що їхав у складі української групи, зокрема, з товариством «Надсяння» у Ланцут (Польща), що біля Жешува, на український військовий цвинтар для вшанування пам’яті близько 400 українських вояків Української галицької армії та Армії Української Народної Республіки.

Офіційних коментарів польських прикордонних служб чи МЗС щодо заборони в’їзду Святославу Шереметі наразі немає.

«Я не розумію причини, чому мене не пропускають у Польщу, і очікую на пояснення польської сторони. Не бачу причин, чому мене не впустили», – заявив Шеремета.

Святослав Шеремета раніше припустив, що його прізвище може потрапити до так званого списку заборонених до в’їзду в Польщу громадян України. Польські ЗМІ з посиланням на міністра закордонних справ Польщі Вітольда Ващиковського повідомляли, що формується список українців, яким заборонять в’їзд у Польщу через «антипольські погляди», блокування питання проведення ексгумації та реновації місць польських поховань тощо. Серед «заборонених» у ЗМІ прізвищ фігурував директор Українського Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.