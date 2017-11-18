Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
18 Листопад 2017, Київ 15:22
Новини | Міжнародні

Пакистан: влада дала добу ісламістам на згортання акції протесту в Ісламабаді

Протестувальники в Ісламабаді, Пакистан, 16 листопада 2017 року

Влада Пакистану повідомила, що продовжила на добу термін, після завершення якого ісламісти мають припинити свій сидячий страйк у столиці Ісламабаді.

Удосвіта 18 листопада поліція оточила перехід Файзабад, який пов’язує Равалпінді з Ісламабадом, де розмістилися прихильники партії «Техрік-е Лабаік», відомого також як «Рух послідовників пророка».

Протестувальники вимагають відставки міністра юстиції Західа Хаміда, якого вважають відповідальним за зміни до закону стосовно засуджених за образу пророка Магомета. Сам Хамід попросив за це вибачення, заявивши, що це була «клерикальна помилка», яку виправлять.

Організатори протесту заявили, що не розійдуться, поки Хамід не піде у відставку.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG