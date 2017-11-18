Пакистан: влада дала добу ісламістам на згортання акції протесту в Ісламабаді

Влада Пакистану повідомила, що продовжила на добу термін, після завершення якого ісламісти мають припинити свій сидячий страйк у столиці Ісламабаді.

Удосвіта 18 листопада поліція оточила перехід Файзабад, який пов’язує Равалпінді з Ісламабадом, де розмістилися прихильники партії «Техрік-е Лабаік», відомого також як «Рух послідовників пророка».

Протестувальники вимагають відставки міністра юстиції Західа Хаміда, якого вважають відповідальним за зміни до закону стосовно засуджених за образу пророка Магомета. Сам Хамід попросив за це вибачення, заявивши, що це була «клерикальна помилка», яку виправлять.

Організатори протесту заявили, що не розійдуться, поки Хамід не піде у відставку.