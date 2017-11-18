Через сутички в Міському саду Одеси постраждали 6 правоохоронців, відкрите провадження – поліція

В обласному управлінні Нацполіції Одещини повідомили, що в результаті сутичок в Міському саду в суботу шестеро правоохоронців зазнали поранень.

«Під час акції з недопущення будівництва на території Міського саду група осіб в балаклавах спровокувала конфлікт з поліцейськими. Тілесні ушкодження отримали шість правоохоронців…Серед цивільних постраждалих немає», – йдеться в повідомленні одеської поліції на сторінці у Facebook.

Як зазначив начальник поліції Одеської області Дмитро Головін, наразі ситуація контрольована.

За даними кореспондента Радіо Свобода, сам Головін також зазнав травмування під час сутичок.

За фактом подій відкрито кримінальне провадження за статтею «хуліганство», вирішується питання про відкриття також провадження за статтею про «погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу», додали в поліції.

У суботу в Міському саду Одеси відбулися сутички поліції з активістами, які прийшли на акцію проти забудови частини території саду. Активісти знесли ворота, які ведуть до Літнього театру, були також повідомлення про використання димових шашок.

Активісти і пересічні одесити вимагатимуть повернення громаді Літнього театру, який є невід’ємною частиною Міського саду, і колись був популярним майданчиком для проведення культурних заходів, а останні роки перебуває в занедбаному стані.

Дозвіл на будівництво в саду раніше отримало приватне підприємство. У 2016 році депутати Одеської міської ради проголосували за відведення на його користь ділянки в майже 0,4 гектара на території Літнього саду «для експлуатації та обслуговування торгівельно-розважального центру». Це викликало обурення активістів, які вважають, що під час підготовки території до забудови буде знищено понад сотню здорових дерев. Проте вирубку зелених насаджень і можливість «багатоповерхового будівництва» на території колишнього Літнього театру компанія-забудовник спростовує.

14 листопада представники громадськості, вимагаючи зберегти дерева в Міському саду, пікетували комунальне підприємство «Центр екологічних проблем та ініціатив». Потім пішли в Міський сад, де хотіли відкрити ворота і потрапити на територію Літнього театру. Вхід заблокувала поліція і нацгвардійці, пояснюючи, що це – «приватна територія». Зсередини територію Літнього саду тоді охороняли невідомі в балаклавах.