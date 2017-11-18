У Празі на заходах до річниці Оксамитової революції активісти розгорнули прапор України

Учасники чеської групи «Капутін» у п’ятницю ввечері розгорнули український прапор на Вацлавській площі в центрі Праги під час відзначення річниці Оксамитової революції 1989 року. Таким чином вони намагалися привернути увагу чеського суспільства до події в Україні, які останнім часом відійшли на другий план у чеських ЗМІ.

«Чому ми несемо український прапор? Тому що ми не тільки чехи, що пригадують падіння тоталітарного режиму в нашій країні в 1989 році, але передовсім – європейці, які люблять свободу, і не забувають про боротьбу України за свободу і демократію», – йдеться в заяві групи на сторінці у Facebook.

Учасники групи «Капутін» з 2014 року влаштовують у Чехії різні перформанси з протестом проти російської агресії, зокрема, активісти протестували під відділеннями російських банків в Чехії, приходили до празького Граду, головної туристичної точки Праги, з портретами бранців Кремля.

«Україна стикається з проблемами при побудові демократичної правової держави. Але це не змінює того факту, що українці обрали свободу і європейський напрямок, і готові це виборювати ціною власного життя. Тому Україна і надалі залишається натхненням для європейських народів, що також стикаються з загрозою втрати незалежності, з втручанням Росії у свої внутрішні справи і з популістами, що тягнуть їх в напрямку протилежному від Європи і свободи», – повідомили активісти.

17 листопада в Чехії відзначили День боротьби за свободу і демократію, що є державним святом. Цього дня вшановують пам’ять чеських студентів, страчених 1939 року нацистами за протест проти окупації (саме тому цей же день проголошений Міжнародним днем студентства), а також студентські демонстрації, які відбулися цього ж дня 1989 року у Празі й Братиславі і жорстокий розгін яких призвів до Оксамитової революції.