В окупованому Криму затримали «державних» адвокатів «українських диверсантів» Панова і Захтея

В окупованому Криму затримали Ольгу Помозову і Оксану Акуленко, призначених в якості «державних» адвокатів підозрюваним в «справі українських диверсантів» українцям Євгену Панову і Андрію Захтею. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, затримання відбулося 17 листопада.

За даними журналіста, Помозову затримали за підозрою в передачі хабара.

«За версією слідства, вона передала мільйон рублів (близько 440 тисяч гривень – ред.) від своїх підзахисних російським силовикам. Зараз Помозова перебуває в Сімферопольському СІЗО», – повідомив кореспондент.

Разом з Помозовою, за його даними, затримали адвоката Оксану Акуленко, «державного» захисника Андрія Захтея, яка знаходиться під підпискою про невиїзд і стосовно якої тривають слідчі дії, додав кореспондент.

Інформації від Оксани Акуленко та Ольги Помозової чи їхніх представників наразі немає.

Російське управління слідчого комітету в Криму 17 листопада повідомило, що Ольгу Помозову звинувачують у посередництві в передачі хабара в особливо великому розмірі.

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму 6 жовтня продовжив на два місяці термін утримання під вартою двом фігурантам «справи українських диверсантів» Євгену Панову і Андрію Захтею, вони залишаться в СІЗО до 9 грудня. 24 жовтня суд відмовив у задоволенні скарги на продовження арешту фігуранту «справи українських диверсантів» Євгену Панову.

10 серпня 2016 року ФСБ Росії повідомила, що в ніч на 7 серпня в анексованому Криму затримали групу «українських диверсантів», які нібито готували теракти на півострові. Затриманих деякий час утримували в московському СІЗО Лефортово, пізніше повернули до Криму. Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає це «провокацією» російських спецслужб.