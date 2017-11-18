Порошенко запропонував Лінчу обдумати можливість створення кіно про українських військових – АП

Президент України Петро Порошенко запропонував американському кінорежисеру Девіду Лінчу обдумати можливість створення кіно про українських військових і події, які зараз відбуваються в Україні. Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента за підсумками зустрічі Порошенка з режисером.

Порошенко подякував Девіду Лінчу за рішення відкрити в Україні представництво благодійного Фонду, який допомагає ветеранам війни, біженцям, жертвам домашнього насилля.

Порошенко вважає, що ідеї і методологія, яку представляє Девід Лінч, будуть надзвичайно важливими для надання допомоги людям у подоланні стресу.

Девід Лінч зауважив, що Фонд надаватиме допомогу і проводитиме заняття із трансцендентальної медитації для кожного, хто цього бажає. Він також висловив думку про те, що в Україні є потреба у вивчені таких методик психологічної реабілітації.

Фонд Девіда Лінча був заснований в липні 2005 року як некомерційна освітня організація, що надає кошти молодим людям з усього світу, які бажають навчитися медитації. На сьогодні фонд надав гранти на навчання техніці трансцендентальної медитації понад 70 тисячам молодих людей, що входять в групу ризику.

Фонд Девіда Лінча фінансує поширення трансцендентальної медитації через громадські центри навчання медитації, позаурочні програми, антистресові програми в лікарнях.