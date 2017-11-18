Російська активістка попросила про притулок в Україні – Держприкордонслужба

Державна прикордонна служба України заявляє, що у Києві на пункті контролю на залізничній станції «Київ-Пасажирський» громадянка Росії попросила про притулок в Україні.

Як повідомляє прес-служба ДПСУ, під час паспортного контролю росіянка звернулася до прикордонників з заявою про бажання отримати статус біженки.

«У ході спілкування росіянка повідомила, що є опозиційною активісткою та переслідується у Росії за свої політичні погляди», – заявляють у Держприкордонслужбі.

Громадянку Росії пропустили через державний кордон і передали співробітникам Державної міграційної служби.

Прізвища росіянки у Держприкордонслужбі не уточнюють.

Наразі підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.

За даними Державної міграційної служби, за останній рік до 100 громадян Росії попросили про притулок в Україні.

З 2011 року в Україні передбачено дві форми захисту: статус біженця і додатковий захист. Проте, як йдеться у звіті представництва УВКБ ООН в Україні, частка осіб, які отримають додатковий захист, невелика.

Громадянство України можуть отримати особи, які прожили в країні більш ніж 3 роки із статусом біженця, додатковий захист наразі права на українське громадянство не надає.