Помер гітарист і один із засновників гурту AC/DC Малькольм Янґ

У віці 64 років помер гітарист і один із засновників австралійського гурту AC/DC Малькольм Янґ.

«Сьогодні з глибоким сумом в серці AC/DC має повідомити про відхід Малкольма Янґа», – йдеться в повідомленні на офіційній сторінці групи у Facebook.

У повідомленні також вказується, що як гітарист, автор пісень і співак, він був перфекціоністом і унікальною людиною.

«Як його братові, важко висловлювати словами те, яке він мав значення для мене протягом мого життя, зв’язок, який ми мали, був унікальним та дуже особливим», – написав брат померлого Ангус.

Що стало причиною смерті музиканта не уточнюється, хоча у 2014 році він припинив виступи з гуртом, як повідомлялося, через деменцію.

Малькольм і його брат Анґус заснували AC/DC в листопаді 1973 року, коли Мальколму було 20 років, а Аняусу 18.

AC/DC – успішний і відомий рок-гурт з Австралії, загальна кількість проданих альбомів перевищує 250 мільйонів копій, найуспішніший альбом Back in Black.

У 2009 році журнал Classic Rock включив Малкольма Янґа (так само як і його брата Анґуса) в список найкращих гітаристів усіх часів.

Український гурт «Воплі Відоплясова» зробив кавер на одну з їніх найвідоміших пісень «Highway To Hell» під назвою «Галю приходь», який увійшов до альбому 1997 року «Країна Мрій».