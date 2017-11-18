Штаб: на Донбасі бойовики 10 разів порушили перемир’я, використовують міномети і танкове озброєння

У штабі АТО заявляють, що сьогодні у зоні бойових дій на Донбасі проросійські бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню, застосовуючи, окрім стрілецької зброї, міномети і танкове озброєння.

Як повідомляє прес-центр штабу, на луганському напрямку підтримувані Росією бойовики зі 120-міліметрових мінометів двічі за добу обстріляли укріплення сил АТО біля Троїцького, із озброєння БМП – біля Луганського і Зайцевого.

Поблизу Водяного сепаратисти неодноразово вели вогонь зі стрілецької зброї, гранатометів, мінометів калібру 120-міліметрів і озброєння танка, додають у штабі.

В угрупованні «ДНР» заявляють, що минулої доби українські військові з2 рази порушили перемир’я, а луганські сепаратисти заявили, що минулої доби українська сторона 12 разів стріляла в бік підконтрольних угрупованню «ЛНР» територій.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.