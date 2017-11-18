Поліція: у Києві через обвал на будівництві «ніхто серйозно не постраждав»

У Подільському районі Києва на будівництві стався обвал плити, «ніхто серйозно не постраждав».

Як повідомляє прес-служба поліції, унаслідок обвалу один чоловік отримав забій м’яких тканин обличчя, його не госпіталізовували.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

Водночас компанія-забудовник Укрбуд повідомила виданню «Новое время», що обвал на недобудові на Воздвиженці стався через слабку страхову конструкцію.

«При заливці плити перекриття в споруджуваному будинку не витримала опалубка, що призвело до обвалення цієї плити», – пояснив забудовник.

Офіційна причина обвалу наразі ще з’ясовується.

Опалубка – це дерев’яна або металева форма для виготовлення бетонних та залізобетонних конструкцій, яку тимчасово встановлюють на місці зведення споруд.