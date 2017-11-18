В Одесі через сутички в Міському саду травмовані 20 правоохоронців – поліція

В Одесі у результаті сутичок в Міському саду травмовані понад 20 поліцейських, раніше повідомлялося про шістьох постраждалих правоохоронців.

«За медичною допомогою правоохоронці звернулися з діагнозами: черепно-мозкова травма, струс головного мозку, гематоми, забої, хімічні опіки шкіри та верхніх дихальних шляхів, а також коньюктивіти хімічного походження», – йдеться в повідомленні прес-служби одеської поліції на сторінці у Facebook.

У поліції додають, що серед цивільних постраждалих немає, звернень про неправомірні дії поліцейських не було.

Через сутички правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «хуліганство» і статтею «погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу».

17 листопада в Міському саду Одеси відбулися сутички поліції з активістами, які прийшли на акцію проти забудови частини території саду. Активісти знесли ворота, які ведуть до Літнього театру, були також повідомлення про використання димових шашок.

Активісти вимагають повернення громаді Літнього театру, який є невід’ємною частиною Міського саду, і колись був популярним майданчиком для проведення культурних заходів, а останні роки перебуває в занедбаному стані.

Дозвіл на будівництво в саду раніше отримало приватне підприємство. У 2016 році депутати Одеської міської ради проголосували за відведення на його користь ділянки в майже 0,4 гектара на території Літнього саду «для експлуатації та обслуговування торгівельно-розважального центру». Це викликало обурення активістів, які вважають, що під час підготовки території до забудови буде знищено понад сотню здорових дерев. Проте вирубку зелених насаджень і можливість «багатоповерхового будівництва» на території колишнього Літнього театру компанія-забудовник спростовує.