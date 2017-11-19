На Донбасі за добу поранені четверо українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 18 листопада зазнали поранень четверо українських військовослужбовців, повідомляє штаб української воєнної операції. «Їм надано невідкладну медичну допомогу та доставлено до військових лікарських установ», – ідеться в повідомленні.

За даними штабу, підтримувані Росією бойовики продовжують поступово збільшувати кількість порушень умов перемир’я, за добу вони здійснили 30 прицільних обстрілів позицій Збройних сил України вздовж усієї лінії зіткнення. «У більшості випадків захисники України відкривали вогонь у відповідь зі зброї, не забороненої мінськими домовленостями», – вказано в ранковому зведенні.

В угрупованні «ЛНР» заявляють про 12 обстрілів з боку ЗСУ впродовж доби 18 листопада. В угрупованні «ДНР» нарахували 30 таких порушень. Також донецькі бойовики стверджують, що внаслідок обстрілів з боку українських військових на півдні контрольованої сепаратистами території знеструмлені п’ять сіл.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.