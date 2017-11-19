В ООН може відбутися нове голосування щодо розслідування хімічних атак у Сирії – Росія

Дипломати Швеції та Уругваю підготували новий проект резолюції, який має на меті продовжити розслідування ООН про те, хто несе відповідальність за напади із застосуванням хімічної зброї в Сирії. Про це, як повідомило 18 листопада російське державне інформаційне агентство ТАСС, заявив речник російської місії в ООН Федір Стржижовський.

За його словами, два непостійні члени Ради безпеки висунули компромісний проект щодо відновлення роботи Спільного слідчого механізму ООН та Організації за заборону хімічної зброї.

Це повідомлення з’явилося на наступний день після того, як Росія ветувала пропозицію продовжити мандат спільного розслідування ООН та Організації за заборону хімічної зброї.

Це було 11-те вето Москви в ООН від початку громадянської війни в Сирії в 2011 році.

Термін мандату спільного розслідування ООН та Організації за заборону хімічної зброї сплив опівночі 17 листопада.