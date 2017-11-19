У Санкт-Петербурзі відбулася акція на підтримку кримських татар

У російському Санкт-Петербурзі активісти провели 18 листопада одиночні пікетки на підтримку кримських татар і проти репресій в анексованому Криму. Про це повідомляє громадська ініціатива «Стратегія-18» у Facebook.

Активісти вийшли на пікети з національним прапором кримських татар та плакатами. На них написані заклики до припинення репресій щодо кримських татар, скасування заборони на діяльність Меджлісу кримськотатарського народу.

Частина учасників пікетів згадували і про Україну. Так, наприклад, на одному з плакатів було написано: «Через страждання кримських татар та українців колишній курорт Крим перетворюється на військову базу».

Крім цього, деякі активісти закликали до бойкоту чемпіонату світу з футболу, який Росія планує прийняти влітку 2018 року, звільнення українського режисера, кримчанина Олега Сенцова та інших політичних в’язнів Кремля.

До одного з активістів підходили кілька осіб, які вимагали припинити акцію. У конфлікт втрутилася поліція, яка вирішила не перешкоджати проведенню пікета.

Активісти із Санкт-Петербурга й Москви об’єдналися в ініціативі «Стратегія-18» на позначення дня депортації кримських татар 18 травня 1944 року. Щомісяця 18 числа активісти виходять на вулиці, щоб розповісти про ситуацію в окупованому Криму, інформувати російське суспільство про факти порушення прав і свобод людини.