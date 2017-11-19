Київ приймає фестиваль «Віртуози фолку»

У Києві, в «Українському домі» 19 листопада відбувається перший етно-музичний фестиваль «Віртуози фолку» за участю більш як 200 учасників – музикантів, народних майстрів ти митців з усієї України. Уперше разом виступають народні фольклорні колективи, співаки і музиканти, а також – представники сучасних музичних напрямків, які «модернізують» традиційну народну музику.

Як повідомила Радіо Свобода ініціаторка «Віртуозів фолку», співачка Олена Кулик, самих лише музикантів та народних колективів, які беруть участь у фестивалі, понад 70. «Ми свідомо втілюємо такі творчі експерименти, аби вивести з «зони комфорту», із звичного сприйняття народної музики та традиційного мистецтва і самих митців, і глядачів. Тому фестивальну програму розробляли композитори і музиканти, етнографи і фольклористи», – розповідає Кулик.

Увечері в рамках фестивалю відбудеться гала-концерт за участю відомих виконавців народної музики, серед яких Ніна і Тоня Матвієнки, ансамбль «Дніпро», Кирило Стеценко, Роман Гриньків та інші.

Проведення фестивалю підтримали міністерство культури України, департамент культури КМДА, Товариство зв’язків з українцями за кордоном «Україна – світ» та інші організації.