Зімбабве: владна партія усунула Мугабе з посади лідера

Владна партія Зімбабве, Зімбабвійський африканський національний союз (ZANU-PF), 19 листопада усунула з посади свого лідера президента країни Роберта Мугабе відсторонили від посади. Цю інформацію з посиланням на членів керівництва партії поширюють провідні світові інформагенції.

Посаду лідера владної партії обійняв колишній віце-президент країни Еммерсон Мнангагва, якого Мугабе звільнив два тижні тому. Раніше видання The New York Times писало, що Мнангагва, швидше за все, стане новим лідером країни.

Державний телеканал ZTV з посиланням на голову посередницької місії, католицького священика Фіделіса Муконорі 19 листопада анонсував зустріч Мугабе з представниками військового командування країни.

У суботу в столиці Зімбабве Хараре десятки тисяч людей вийшли на вулиці на підтримку військових і з вимогою відставки Мугабе.

15 листопада військові Зімбабве захопили владу в результаті перевороту, взявши 93-річного Мугабе під домашній арешт і затримавши деяких його союзників. За попередніми даними, Мугабе, який був при владі у Зімбабве майже чотири десятиліття, відмовляється покидати посаду президента.

17 листопада військові заявили про арешт кількох людей з оточення Мугабе. При цьому армійські лідери стверджують, що їхні дії не є переворотом, і не говорять про те, що Мугабе відсторонений від влади.

Багато громадян Зімбабве вітали цей крок військових після багатьох років економічних труднощів і порушень прав людини. Країни Заходу неодноразово звинувачували Мугабе в порушеннях прав людини і репресіях проти політичних опонентів.