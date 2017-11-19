Переговори міністрів закордонних справ Туреччини, Росії та Ірану щодо Сирії відбулися в Анталії

У турецькому курортному місті Анталія 19 листопада відбулися переговори міністрів закордонних справ Росії, Ірану і Туреччини Сергія Лаврова, Джавада Заріфа і Мевлюта Чавушоглу.

За її підсумками Сергій Лавров повідомив, що креівники генеральних штабів Росії, Туреччини та Ірану проведуть зустріч щодо Сирії. Лавров проінформував, що військові трьох країн перебувають у постійному контакті. Вони проведуть зустріч для підготовки до саміту 22 листопада в Сочі, додав Лавров.

Темою саміту має стати врегулювання в Сирії, де вже понад шість триває громадянська війна.

Росія, Туреччина та Іран намагаються спільними зусиллями знайти вихід із сирійської кризи. Іншим майданчиком для дискусій щодо Сирії є женевські переговори під егідою ООН, у яких беруть участь представники США та інших західних країн.