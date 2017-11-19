Сили безпеки Афганістану звільнили понад 20 людей з в’язниці «Талібану»

У результаті рейду, який афганські сили спільно з іноземними спецпризначенцями безпеки здійснили на в'язницю руху «Талібан» у південній провінції Гельманд вдалося звільнити понад два десятки людей, заявили 19 листопада представники армії Афганістану та місцевої влади. За їхніми даними, заявили, серед врятованих – четверо дітей віком до 12 років та двоє поліцейських.

Таліби затримали цих людей за звинуваченнями в наданні допомоги уряду або через те, що вони є членами родин афганських військових чи поліцейських. Таліби стверджують, що врятовані є злочинцями, яких звинувачують у вбивствах, пограбуваннях, викраденні людей та інших злочинах.

Також 19 листопада чиновники у західній провінції Фарах заявили, що в результаті нападу талібів на трьох контрольних пунктах було вбито щонайменше шестеро поліцейських та ще вісім людей поранені. Вони сказали, що вісім нападників були вбиті, ще шестеро поранені.

Уряд Афганістану із підтримкою західних союзників намагається подолати антиурядові сили після виведення більшості сил НАТО в 2014 році. Раніше цього місяця альянс оголосив, що збільшить кількість військ в Афганістані з 13 до 16 тисяч, щоб допомогти уряду у боротьбі проти талібів та інших бойовиків.