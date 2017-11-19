В окупованому Криму російські силовики затримали кримськотатарського активіста Бєлялова

Активіста об’єднання «Кримська солідарність» Руслана Бєлялова вдень 19 листопада затримали російські силовики в окупованому Сімферополі. Причиною затримання вони назвали підозру у тому, що автомобіль, на якому пересувався активіст, був викрадений. Такі дані опублікував сам Бєлялов в Facebook.

«Офіційна причина затримання Бєлялова Руслана (Алімдара) – машина в розшуку. Але це людина з активною життєвою позицією, активіст «Кримської солідарності», громадянський журналіст, і це я розцінюю як справжню причину тиску», – написав інший член організації Сервер Мустафаєв.

«Моє авто якимось дивом стало двійником», – розповів у соціальній мережі Бєлялов.

Російські силовики в Криму поки цю подію не коментують.

Під час обшуку в будинку Руслана Бєлялова 8 листопада в Старому Криму зникли три тисячі доларів США та 60 тисяч російських рублів (близько 24 тисяч гривень).

За даними «Кримської солідарності», в цей день обшуки також відбулися у кількох інших активістів.

Після анексії Росією Криму на півострові ФСБ проводить регулярні затримання, обшуки і допити незалежних журналістів, кримськотатарських активістів, опозиційних і проукраїнських громадських діячів і представників релігійних меншин. Правозахисники називають ці дії російських силовиків політично мотивованими.