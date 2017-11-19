Ліга арабських держав обговорює дії Ірану на нараді міністрів закордонних справ

Міністри закордонних справ країн-членів Ліги арабських держав 19 листопада збираються в Каїрі на надзвичайну нараду для обговорення «порушень», нібито вчинених Іраном у регіоні.

Зустріч відбувається у час посилення напруженості між регіональними суперниками – сунітською Саудівською Аравією та шиїтським Іраном. Ер-Ріяд і Тегеран підтримують різні сторони конфлікту в Ємену та по-різному сприймають несподівану відставку прем’єр-міністра Лівану.

Скликаючи нараду, Саудівська Аравія вказала на «порушення, вчинені Іраном в арабському регіоні, які підривають безпеку та мир... на всій земній кулі».

Прем'єр-міністр Лівану Саад Харірі, союзник Саудівської Аравії, 4 листопада подав у відставку, заявивши, що побоюється за своє життя. Ер-Ріяд після цього звинуватив Іран у втручанні в справи Лівану.